I carabinieri intervengono per un tentato suicidio ma in casa trovano la droga

Non hanno trovato nessuna persona in grave difficoltà da salvare. I carabinieri che venerdì sera sono intervenuti a Brugherio, in Brianza, in un appartamento in via Occhiate, in seguito a una richiesta di soccorso in merito a una segnalazione di tentato suicidio, però hanno scoperto una serra di marijuana e un piccolo deposito di droga con quasi cinquecento euro in contanti.

I militari hanno bussato alla porta dell'abitazione di una donna di trentacinque anni che, poco prima, in una conversazione con un amico romano, al solo scopo di farlo spaventare e ingelosire, aveva paventato il suicidio, dicendosi intenzionata a togliersi la vita. L'uomo ha immediatamente contattato le forze dell'ordine e la polizia della capitale ha inoltrato la richiesta di intervento alla stazione dei carabinieri di Brugherio che sono usciti per un sopralluogo.

In casa però la scoperta è stata un'altra. Nell'abitazione, dove poco dopo è arrivato anche S.M., milanese di 48 anni e convivente della donna, sono stati trovati, in una stanza tenuta "segreta" da una porta chiusa, settanta grammi di hashish, altri ottocento grammi della stessa sostanza stupefacente, venti piantine di mariujuana alte circa trenta centimetri insieme a tutto il materiale per la coltivazione e 490 euro in contanti. A tradire il pusher è stato l'inconfondibile odore di droga e una luce a intermittenza che si intravedeva dalla camera.

La droga e il denaro, probabile provento dell'attività illecita, sono stati sequestrati e per il 48enne, già gravato da precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, è scattato l'arresto in flagranza di reato.