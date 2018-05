Suicidio a Monza, travolto e ucciso da un treno lungo i binari: morto 67enne monzese

È un uomo di sessantantasette anni residente a Monza ma originario di Caserta la vittima che all'alba di giovedì ha perso la vita travolto da un treno lungo i binari all'altezza del passaggio a livello di via Osculati.

Secondo quanto emerso in seguito agli accertamenti della Polfer e reso noto da Trenord, si è trattato di un suicidio: il sessantansettenne avrebbe raggiunto il passaggio a livello all'altezza di via Osculati lungo la tratta tra Arcore e Monza e poco dopo le cinque e trenta si è steso lungo i binari, attendendo l'arrivo di un convoglio. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo il treno 10820, partito da Milano Porta Garibaldi alle 5.22 e diretto a Lecco. Il macchinista, secondo quanto reso noto dalla Polfer, ha tentato di frenare non appena si è accorto della presenza di una persona lungo i binari ma non ha potuto fare molto per evitare l'impatto.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, gli agenti della Polfer, i vigili del fuoco e i mezzi di emergenza del 118. Purtroppo per l'uomo non c'era ormai già più nulla da fare. Il transito dei convogli è stato sospeso a partire dalle ore 5.40 su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il tempo necessario ad effettuare i rilievi ed è ripreso regolare solo dopo le 10.30.

Pesantissimi i disagi per i pendolari che hanno dovuto fare i conti con i ritardi e le modifiche alla circolazione ferroviaria disposte in seguito all'evento. "Durante la mattinata" - spiega Trenord in una nota - "è stato necessario riprogrammare l’offerta ferroviaria dei servizi regionali e suburbani che transitano dal nodo di Monza. La sala operativa di Trenord ha messo in atto tutti i provvedimenti possibili e necessari per consentire l’arrivo a destinazione dei passeggeri in viaggio sulle linee interessate dal blocco, nonostante la grave anormalità in corso".

La circolazione è stata riattivata su binario unico dalle ore 7.20 e su entrambi binari dalle ore 10.35.