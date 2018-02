Dramma a Muggiò, morta una donna di 84 anni

Tragedia venerdì mattina a Muggiò. Una donna di 84 anni è morta, cadendo dal balcone di casa e precipitando nel vuoto per diversi metri. La signora, da poco vedova, è stata trovata senza vita all'interno del giardino condominiale di uno stabile di via Italia.

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto, pochi minuti dopo le sette sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio insieme ai soccorsi del 118 in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo per la signora non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto pare essersi trattato di un gesto volontario.