Dramma a Desio, tenta il suicidio in auto: soccorso, poliziotto muore in ospedale

Il drammatico gesto, l'intervento dei soccorsi e la corsa in ambulanza, a sirene spiegate, al San Gerardo. Tragedia a Desio nella serata di lunedì 13 maggio. Un uomo di 32 anni, G.R., un poliziotto in forze alla Questura di Como, ha tentato di togliersi la vita.

Il drammatico gesto è avvenuto poco dopo le 19, in via Binzago, a Desio, all'interno di un'auto. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso che hanno trasferito il 32enne all'ospedale San Gerardo di Monza.

Qui purtroppo l'uomo è deceduto poche ore dopo, alle 22.55.