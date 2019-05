Si spara con la pistola d'ordinanza in auto: soccorso, poliziotto muore al San Gerardo

Il drammatico gesto, l'intervento dei soccorsi e la corsa in ambulanza, a sirene spiegate, al San Gerardo. Tragedia a Desio nella serata di lunedì 13 maggio. Un uomo di 32 anni, G.R., un poliziotto in forze alla Questura di Como, ha tentato di togliersi la vita, sparandosi con la pistola d'ordinanza.

Il drammatico gesto è avvenuto poco dopo le 19, in via Binzago, a Desio, all'interno dell'auto parcheggiata sotto casa. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso che hanno trasferito il 32enne all'ospedale San Gerardo di Monza in gravissime condizioni.

Inutili i tentativi di rianimazione dell'uomo: purtroppo il 32enne è deceduto poche ore dopo, alle 22.55. Lascia una moglie e una figlia di tre anni. Sono in corso le indagini dei carabinieri: secondo quanto emerso le motivazioni del tragico gesto sarebbero ricondubili a problemi familiari.