Sorpreso con oltre 400 euro di coca in auto: arrestato dai carabinieri

Aveva oltre 14 grammi di cocaina addosso e 800 euro in contanti, per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo all'alba di sabato 21 aprile a Sulbiate, nei guai un 36enne residente a Capriate San Gervasio (Bergamo). La notizia è stata resa nota con un comunicato dai carabinieri di Vimercate.

L'uomo, come riportato nella nota, è stato fermato intorno alle 6 a bordo della sua automobile, una Alfa Romeo 147. Durante la perquisizione è stata trovata la droga e i contanti, somma "ritenuta provento dell'attività illecita", precisano gli investigatori.

Per lui sono scattate le manette, trattenuto nella camera di sicurezza della stazione di Bernareggio e successivamente è stato giudicato per direttissima. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.