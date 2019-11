Supereroi in corsia, sorpresa per i bimbi del Centro Verga e del San Gerardo

Un costume da supereroi e sotto la maschera un cuore grande. Intorno a loro i sorrisi felici di tanti bambini a cui hanno regalato un momento di spensieratezza tra le corsie dell'ospedale.

Lunedì a Monza, i piccoli ospiti del Centro Maria Letizia Verga e dei reparti di Pediatria e Onco Ematologia pediatrica dell’Ospedale San Gerardo hanno ricevuto la visita dei volontari dell’Associazione Amici dell’Infanzia di Cislago. Canti, balli, abbracci, doni e sorrisi per una giornata speciale per regalare momenti di gioia ai piccoli pazienti che ogni giorno combattono contro la malattia e affrontano le cure.

“È stata una giornata particolarmente intensa, iniziata nel Laboratorio di Ricerca Tettamanti per lo studio e la cura delle Leucemie infantili. Qui, guidati dalla Dott.ssa Sarah Tettamanti, alla quale abbiamo voluto consegnare una targa di stima e ringraziamento, insieme ad Andrea Ciccioni, abbiamo ufficializzato la consegna di tre macchinari, acquistati dall' associazione “Quelli che..con Luca onlus”, grazie ad una donazione dei volontari del gruppo Amici dell’Infanzia. Sapere che su quei macchinari è stato posizionato il logo degli Amici dell’Infanzia, ci riempie di orgoglio e di speranza e ci convince sempre più a proseguire il cammino in sostegno della ricerca, al fianco di Andrea e della sua associazione.

Preparato il carico di doni, i volontari si sono velocemente trasformati nei personaggi che i bambini dei vari reparti attendevano. Sapevamo perfettamente che non sarebbe stato facile, ma ancora una volta abbiamo respirato la VITA, e tutto il suo senso, che troppo spesso ci sfugge. La forza, il coraggio e la grande gioia negli occhi dei tanti bambini e ragazzi che abbiamo incontrato, ci hanno dato la carica necessaria per affrontare questa giornata. Perché mentre col fiato corto per le emozioni, cercavamo di sprigionare allegria, divertimento, spensieratezza e tutto l’amore che potevamo, loro, i veri SUPER EROI, ci hanno regalato ancora una volta emozioni indescrivibili. Negli occhi riconoscenti dei genitori, c’era la forza, l’immenso coraggio, e la speranza, frutto della gioia riflessa dei loro bambini. Non dimenticheremo mai il momento in cui, quel dolcissimo ragazzo quindicenne, incontrato nel centro Maria Letizia Verga, timidamente ci ha detto: "Sono qui per dei controlli, ma io sono guarito. Mi piacerebbe molto fare il volontario come voi e regalare sorrisi e speranze ai bambini".