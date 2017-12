Anche nelle scuole della Brianza arrivano i tablet del referendum

Venticinque tablet saranno consegnati da Regione Lombardia in ognuna delle quattro scuole "d'eccellenza" individuate a Monza e Brianza.

"Abbiamo iniziato a premiare quattro scuole d'eccellenza della Brianza. Ciascuna ricevera' 25 tablet tra quelli utilizzati in occasione del referendum per l'autonomia dello scorso 22 ottobre, cosi' come avevamo promesso" ha annunciato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala.

Per l'assegnazione dei dispositivi, spiega Sala, si è scelta una attribuzione meritocratica e "le scuole sono state selezionate in base a criteri stabiliti dall'Ufficio scolastico, che ha scelto gli istituti destinatari dei primi tablet".

A Monza e in Brianza riceveranno a breve i tablet l'istituto Don Gnocchi di Carate Brianza, il Liceo Preziosissimo Sangue di Monza, il collegio Ballerini di Seregno e l'istituto Floriani di Vimercate. Le quattro scuole selezionate avranno a disposizione gli apparecchi gratuitamente in via sperimentale fino alla fine di gennaio.

"Avremo un feedback quotidiano del loro impiego - ha spiegato il vicepresidente - per questo ci sara' una struttura della Regione a disposizione per ogni necessità di carattere tecnico durante la fase sperimentale. Questa e' la conferma che la Brianza sa comunque offrire un'istruzione di qualita' al passo coi tempi" ha concluso Sala.