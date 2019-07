Ex maratoneta di 89 anni imbocca la Tangenziale Nord con la carrozzina: salvato

Ha perso l'orientamento e ha imboccato la tangenziale con la carrozzina elettrica, ma fortunatamente è stato tratto in salvo dagli agenti della polizia stradale di San Donato Milanese. È una disavventura a lieto fine quella che è avvenuta sulla Tangenziale Nord di Milano tra le uscite di Paderno e Cinisello Balsamo nella mattinata di giovedì 11 luglio ad A.S., 89enne ex maratoneta.

Secondo quanto ricostruito sembra che l'uomo, che abita a Cinisello, sia entrato in tangenziale dallo svincolo di Nova Milanese e abbia percorso diversi chilometri sulla corsia di emergenza.

A notarlo, intorno alle 11, sono stati numerosi automobilisti che hanno segnalato il fatto alla polizia stradale; sul posto sono intervenuti gli uomini della polstrada, diretti da Pasquale Mastrocinque, che lo hanno rassicurato e accompagnato a casa dalla badante. Fortunatamente sta bene e non ha riportato conseguenze.