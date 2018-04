Incidente in tangenziale Nord, sbanda in moto e si schianta: grave un uomo

Grave incidente martedì pomeriggio sulla tangenziale Nord di Milano. Poco dopo le 14, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo che viaggiava a bordo di una motocicletta si è schiantato nel tratto compreso tra l'innesto con la Est e l'uscita di Sesto San Giovanni.

Il motociclista, un cinquantenne, avrebbe perso il controllo del mezzo e - stando a quanto riferito dalla centrale operativa della Polstrada - sarebbe caduto rovinosamente sull'asfalto. Nessun altro veicolo, secondo i primi rilievi, è rimasto coinvolto nell'incidente. La vittima è stata soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e di un elicottero del 118 ed è stata trasportata d'urgenza al San Raffaele.

L'uomo ha riportato una frattura esposta del femore e le sue condizioni sono giudicate gravi, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'intervento dei soccorritori e degli agenti della Polstrada, che hanno effettuato i rilievi, ha mandato in tilt il traffico sulla tangenziale Nord, dove si sono formati fino a tre chilometri di coda.