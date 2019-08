Circola con una targa svizzera falsa, pizzicato durante un controllo: monzese denunciato

Viaggiava con un'auto con targa falsa, nonostante la vettura a cui apparteneva era stata radiata da diversi anni dalla circolazione. Ad accorgersene, grazie a un controllo, sono stati gli agenti della polizia locale di Monza che giovedì hanno fermato una Renault Clio con targa svizzera.

Dagli accertamenti è subito emerso che qualcosa non andava: le targe apposte sul veicolo in realtà sono risultate false, appartenenti a un mezzo che da anni non poteva più circolare con violazioni delle norme doganali. Le targhe presenti sulla vettura sono risultate un doppione falsificato. Per il conducente, un cittadino italiano residente a Monza, è scattata una denuncia. Le targhe sonon state sequestrate così come il veicolo che è stato sottoposto a sequestro amministrativo.