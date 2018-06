Tartaruga lanciata dal finestrino da un'auto in corsa sulla Valassina

Un'auto in corsa e una tartaruga che, come un rifiuto abbandonato in strada da qualche incivile, viene lanciata dal finestrino. Una scena davvero disumana quella a cui lo scorso 13 maggio si è trovata a dover assistere una famiglia che stava transitando lungo la Valassina, nel tratto tra Monza e Lissone.

Dal finestrino di una vettura che viaggiava poco più avanti alla loro, improvvisamente, qualcosa viene scaraventato fuori dall'abitacolo e la famiglia si accorge che è qualcosa di vivo perchè si muove e immediatamente decide di fermarsi a prestare soccorso. “La protagonista di quel lancio sconsiderato e incivile è una tartaruga, una grossa femmina - oltre 3 chili di peso - di Pseudemys concinna (River Cooter il nome comune in lingua anglosassone) che, a causa del violento impatto con il suolo, ha subito varie fratture sul piastrone e carapace” spiegano dall'Enpa di Monza che ha fermamente condannato il gesto e invitato tutti al senso di responsabilità e di civiltà di fronte alla decisione di adottare un animale. La famiglia ha portato la tartaruga, ribattezzata Crack al rifugio Enpa per le sue “crepe” riportate al carapace, da un veterinario e poi ha contattato Giulia, la responsabile del settore tartarughe dell'ENPA di Monza e Brianza. "Crack" è stata operata per stabilizzare il piastrone e ora l'aspetta una lunga riabilitazione.

“Sta reagendo molto bene alle cure e questo fa ben sperare” spiegano dall'Ente Nazionale Protezione Animali. “Oltre a condannare severamente questo atto spietato e barbaro (tra l'altro reato penale), ENPA ribadisce ancora una volta la propria contrarietà al commercio e alla detenzione di animali esotici. Richiedono condizioni di vita e cure molto specifiche e raramente chi li acquista è consapevole delle loro esigenze né è in grado di garantirle” aggiunge l'Enpa.