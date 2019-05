Tassista abusivo fermato dalla polizia locale aggredisce a pugni gli agenti: arrestato

Hanno fermato un tassista abusivo per un controllo stradale e sono stati aggrediti a pugni in faccia. E' successo martedì sera a Monza, in corso Milano.

Una pattuglia della polizia locale in servizio intorno alle 22.15 ha fermato un furgone per un controllo stradale, contestando all'uomo al volante di svolgere abusivamente un servizio taxi. Il conducente, un uomo di 50 anni della Bergamasca, al termine della stesura degli atti, ha perso il controllo, dando in escandescenze, tentando di colpire prima una agente donna e poi il collega di pattuglia, aggredendolo con un pugno in fronte.

Per il cinquantenne è scattato l'arresto e, in seguito all'udienza di convalida, l'uomo è stato rimesso in libertà in attesa degli sviluppi giudiziari. Entrambi gli agenti hanno dovuto far ricorso all'assistenza medica con una prognosi di sette giorni.