Discarica abusiva in mezzo alla strada, le telecamere riprendono gli autori a Cinisello

Un divano vecchio, una specchiera desueta di cui sbarazzarsi, qualche mobile e una montagna di sacchi di spazzatura. E in un attimo viale Romagna, a Cinisello Balsamo, si è trasformata in una discarica a cielo aperto tra il marcipiede e le auto in sosta.

E' accaduto nel pomeriggio di sabato 26 ottobre e le telecamere di sicurezza posizionate in zona hanno ripreso l'intera scena, compreso i responsabili che ora - annunciano dal municipio - saranno identificati.

Le immagini riprese dall'occhio elettronico mostrano alcuni soggetti che prelevano da un’auto alcuni rifiuti ingombranti e li abbandonano in strada.



“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi – e sempre più convinto che l’utilizzo delle telecamere, posizionate in zone sensibili della nostra città, porterà in breve tempo risultati tangibili, frutto anche delle azioni intraprese da questa amministrazione per contrastare il degrado. La tecnologia ci aiuterà a individuare gli incivili che deturpano il nostro territorio. Questo episodio sarà da monito per tutti coloro i quali non rispettano le regole, perché ora chi sbaglia verrà individuato e sanzionato.”



“In queste ore sono in corso gli accertamenti, una cosa è certa, i delinquenti che hanno intenzione di mettere in atto simili comportamenti a Cinisello Balsamo non la passeranno liscia”- ha concluso il sindaco.