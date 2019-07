Maltempo a Monza, temporale si abbatte sulla città: albero crolla su un'edicola in centro

Maltempo a Monza. Vento forte, pioggia e grandine hanno imperversato sulla "Capitale della Brianza" poco dopo le 18 di martedì 9 luglio. Una perturbazione che ha causato danni anche in città, tanto che alla centrale operativa dei vigili del fuoco sono arrivate una decina di chiamate. La situazione più grave in Piazza Carducci, davanti al municipio, dove un grosso ramo di un albero è crollato su una edicola, fortunatamente senza causare alcun ferito.

Danni anche in Brianza. A Lesmo si è aperta una voragine sulla strada provinciale sulla carreggiata verso Peregallo all'altezza dell'intersezione con via Foscolo; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri e il traffico è stato deviato sulle vie interne. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il cedimento, non è escluso che possa stata essere stata originata dalla pressione della fognatura sotto la spinta delle abbondanti precipitazioni.

Nel Caratese, invece, ha imperversato la grandine che ha causato diversi danni e problemi per la circolazione.