Temporale a Monza, albero crolla in strada in via Volta: paura per una donna e suo figlio

Era stato annunciato. E alla fine il maltempo a Monza è arrivato. La pioggia, nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto, ha iniziato a cadere poco prima delle 17 accompagnata da forti raffiche di vento. La protezione civile della Regione Lombardia aveva diramato una allerta meteo di criticità ordinaria - codice giallo, livello di rischio due su quattro - per temporali forti e per "rischio idraulico".

In via Volta a Monza un albero di un'abitazione privata (alto circa 20 metri) è caduto in mezzo alla strada. Il tronco della pianta ha travolto una recinzione e un balcone. La pianta avrebbe sfiorato due persone: una donna che stava transitando insieme al figlio. Sono in corso le operazioni di soccorso, l'azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma non sembrano esserci persone schiacciate. Al lavoro anche i vigli del fuoco con alcune squadre. Ad Arcore, invece, un albero è crollato su un suv Toyota parcheggiato. Allagamenti sono segnalati anche a Varedo.