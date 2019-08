Maltempo in Brianza, vento e temporali provocano disagi: scoperchiato un tetto

Temporali, vento e grandine. Un'ondata di maltempo venerdì pomeriggio ha colpito la Brianza. Le precipitazioni, abbondanti, si sono riversate sul capoluogo brianzolo e in provincia provocando disagi e danni. Alcune piante sono state abbattute dal maltempo mentre ci sono stati attimi di apprensione a Villasanta dove in piazza Martiri della Libertà il vento forte ha scoperchiato parte della coperrtura del tetto di uno stabile, facendo volare sull'asfalto diverse lastre di lamiera. Al momento sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che stanno effettuando un intervento di ripristino e messa in sicurezza.

Alberi caduti anche a Monza dove per liberare la strada alcuni rami caduti, in alcuni casi anche sulle auto in sosta, sono intervenuti i vigili del fuoco in via De Amicis, via Durini e via Colombo. Mobilitazione anche a Desio dove l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura del parco Tittoni e a Vimercate in via Kennedy, in via Galbussera e in via Mascagni dove sono cadute alcune piante.