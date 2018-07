Maltempo, la Brianza fa i conti con il temporale: auto bloccata nell'acqua a Verano

Nella serata di martedì 10 luglio un temporale si è abbattuto sulla Brianza, le precipitazioni sono state molto abbondanti soprattutto a Gussano e Verano Brianza. Il bilancio? Rami caduti, tombini saltati e un sottopasso allagato.

La furia del vento ha spezzato i rami di diversi alberi; colpita anche la pianta davanti alla sede della croce bianca di via D'Azeglio a Giussano, ma fortunatamente il grosso ramo è caduto su un prato senza causare feriti e senza ostruire il passaggio delle ambulanze. A causa della pioggia battente si è allagata anche la strada che collega Mariano a Giussano.

Non solo. A Verano Brianza un'automobile è rimasta intrappolata sotto al cavalcavia della Statale 36. Il conducente non è rimasto ferito, ma ha abbandonato l'auto in mezzo alla carreggiata.