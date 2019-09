Il tenente Monti è il nuovo comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Monza

Ventotto anni, nato e cresciuto in un piccolo comune all'ombra della Capitale, il Tenente Alessandro Monti è il nuovo comandante del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Monza. Subentrato al Capitano Giuseppe Antonicelli che è stato chiamato al comando del Nucleo Nas di Cremona, il Tenente Monti è arrivato nel capoluogo brianzolo qualche settimana fa.

Dopo aver frequentato il 194esimo corso dell'Accademia dell'Arma è stato destinato a Firenze come Comandante del plotone Allievi Marescialli della scuola di formazione. Dopo quest'esperienza, il primo incarico operativo proprio a Monza, al comando del Nucleo Operativo Radiomobile.

"Ho già avuto l'opportunità di conoscere la città e il territorio. Monza e l'hinterland sono una realtà molto variegata e sono contento di questo nuovo incarico in cui metterò impegno e capacità per dare il mio contributo per aumentare la sicurezza di Monza e di tutta la Brianza" ha dichiarato il tenente Monti, presentandosi ufficialmente venerdì mattina davanti alla stampa presso il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri.