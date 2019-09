Tenta il suicidio, 28enne minaccia di buttarsi dal cantiere del centro commerciale

E' salito sul tetto del cantiere del centro commerciale Auchan di Cinisello e ha minacciato di buttarsi nel vuoto, pronto a fare un volo da un'altezza di una ventina di metri per mettere fine alle sue pene d'amore. A evitare che si consumasse la tragedia sono stati i soccorsi, con i vigili del fuoco e la polizia di Stato in prima linea che non hanno esitato a salire sul tetto insieme al ragazzo, per farlo desistere dal folle intento.

E' successo nella serata di domenica, nell'area di via Menotti dove sono giunte otto squadre dei vigili del fuoco, diverse pattuglie della polizia di stato, del Commissariato e della Stradale di Seregno, un’ambulanza e un’automedica.

Sono stati un caposquadra dei vigili del fuoco insieme a un agente di polizia a riuscire ad avvicinarlo sul tetto dell’edificio in demolizione. Due ore di colloqui non facili con il ragazzo che alternava momenti di calma a momenti di nervosismo, con camminate lungo le travi di sostegno con il rischio di cadere di sotto.

Alla fine, Insieme a loro, sul tetto dell’edificio è stato fatto salire un amico del giovane. Sono state le parole dei tre - pompiere, poliziotto e amico - a farlo desistere dal gesto estremo. Durante il colloquio, un vigile del fuoco lo ha preso per mano. Due ore e mezza di vicinanza del pompiere e del poliziotto che lo hanno fatto desistere.