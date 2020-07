Bullizzato perchè gay, 24enne sale su un palazzo e minaccia di gettarsi: salvato

Ha inviato un messaggio all'amica, annunciando la sua intenzione di farla finita per sempre. E smettere così di ascoltare la pioggia di insulti omofobi con cui qualcuno lo bullizzava. Poi si è arrampicato sull'impalcatura alta 12 metri di uno stabile ancora in costruzione per lanciarsi nel vuoto. E se non fosse stato per il tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni forse questa storia avrebbe avuto purtroppo un finale differente. Invece i miltari dell'Arma lo hanno salvato.

È successo nella serata di lunedì 6 luglio quando un giovane di 24 anni stava per buttarsi nel vuoto dall'impalcatura di un cantiere di via Mazzini. Tutto è accaduto intorno alle 20.40 quando il ragazzo, classe 1996, si è arrampicato sull'impalcatura con l'intenzione di farla finita. Poco prima di tutto ciò, però, ha mandato un ultimo messaggio a un'amica che appena lo ha letto ha chiamato il 112. I carabinieri della centrale operativa di Sesto San Giovanni hanno subito localizzato il cellulare del giovane e inviato sul posto una pattuglia.

Appena arrivati in via Mazzini i militari si sono arrampicati sulla struttura cercando di parlare al giovane. Poi, approfittando di una piccola distrazione, sono riusciti a metterlo in salvo. Il 24enne, successivamente, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Sesto San Giovanni per accertamenti.

