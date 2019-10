Litiga con la fidanzata poi cerca di farla finita: 37enne salvato a Monza

Mentre passava da via Visconti, nella notte tra lunedì e martedì, sotto la pioggia battente, ha visto un uomo che aveva bisogno di supporto e non si è girato dall'altra parte. E' stato così che è riuscito a chiedere aiuto e a far intervenire un'ambulanza per soccorrere un 37enne che aveva appena messo in atto intenti suicidi. In tanti invece, come ha raccontato, passando hanno tirato dritto, senza nemmeno mettere a disposizione un telefono per chiamare un'ambulanza.

All'altezza della massicciata della ferrovia, a ridosso dell'ingresso del parcheggio sotterraneo di piazza Cambiaghi, un 37enne originario dell'Est, residente a Sovico, dopo una lite con la fidanzata e sotto effetto di droga (eroina), avrebbe legato una felpa alla recinzione della massicciata e l'avrebbe utilizzata come cappio improvvisato per farla finita.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un uomo che ha fermato il 37enne e chiesto aiuto. Sul posto sono giunte un'ambulanza del 118 e una volante della Questura di Monza. L'uomo è stato soccorso e accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza in stato confusionale. Nonostante l'intento autolesionista, non sarebbe riuscito a mettere in pratica i suoi propositi suicidi perchè fortunatamente il "cappio" sarebbe stato più basso rispetto alla sua altezza, evitando dunque il dramma.

Nei confronti del 37enne è scattata anche una denuncia perchè l'uomo avrebbe fatto reingresso nel territorio di Monza nonostante il foglio di via emesso nei suoi confronti per alcuni reati nel 2018 e valido un anno.