Sale sul cavalcavia della tangenziale e tenta il suicidio nel vuoto: salvato

Ha raggiunto il cavalcavia della tangenziale Est a Vimercate e ha oltrepassato le barriere di protezione, restando sospeso a un passo dal vuoto. Intervento di emergenza nella notte di sabato da parte dei carabinieri della compagnia di Vimercate e dei vigili del fuoco della cittadina brianzola e di Monza.

I soccorsi sono intervenuti in via Kennedy dove un trentenne residente nel Vimercatese aveva mostrato intenti suicidi. Carabinieri e vigili del fuoco hanno raggiunto il cavalcavia a ridosso dell'uscita 22 della tangenziale Est "Vimercate Nord". Qui i militari si sono arrampicati sul parapetto per raggiungere l'uomo e portarlo in salvo mentre i vigili del fuoco, attraverso l'ausilio di un'autoscala, lo hanno portato a terra scongiurando una tragedia.