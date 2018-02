Terrorismo, espulso 44enne egiziano rintracciato nella provincia di Monza e Brianza

E' stato rintracciato in provincia di Monza e Brianza ed espulso dal territorio italiano per motivi di sicurezza. Lo scorso 30 gennaio un cittadino egiziano di 44 anni è stato fermato e rimpatriato con un volo da Malpensa diretto in Egitto.

L'uomo, secondo quanto riferisce una nota del Viminale che dà notizia dell'espulsione, la numero 253 dal 1° gennaio 2015 ad oggi, da tempo era attenzionato dai poliziotti della Questura di Milano per i suoi contatti con soggetti caratterizzati da profili radicali.

Proprio a causa del suo estremismo, il 44enne era stato allontanato dall’Associazione Islamica di Cremona e nel 2010 era già stato espulso dalle Autorità francesi poichè si era distinto come autore di prediche che incitavano alla violenza ed alla jihad contro l’Occidente.