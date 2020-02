Da Monza alla Germania, il coronavirus fa spostare i test del campionato DTM

Dall'Autodromo di Monza all’Hockenheimring, in Germania. A causa dell'emergenza coronavirus che la Lombardia sta fronteggiando ITR, organizzatore del DTM, ha trasferito i test pre-campionato che si sarebbero dovuti svolgere il mese prossimo.

I test erano stati originariamente programmati per il 16-18 marzo all'Autodromo Nazionale Monza. Si svolgeranno invece all’Hockenheimring, in Germania, il 16-19 marzo. Il weekend di gara del campionato DTM invece è ancora in programma a Monza il 26-28 giugno.

L'amministratore delegato di ITR Marcel Mohaupt spiega: "È sempre più evidente che la diffusione e l’opera di contenimento del Coronavirus stanno tristemente condizionando la società in molti modi diversi e sempre più profondi. Avendo come primo pensiero la sicurezza e il benessere di tutti, abbiamo deciso di spostare i nostri test pre-campionato in una sede diversa. Siamo estremamente grati a tutto il personale di Monza e Hockenheim per la loro collaborazione, e non vediamo l'ora di visitare l'Italia in estate per il primo evento in assoluto del DTM su questo leggendario circuito".