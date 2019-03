Vento forte scoperchia il tetto di una scuola, danni all'Ipsia Meroni di Lissone

La conta dei danni causati dal forte vento che lunedì sera si è abbattuto sulla città di Monza e in Brianza non ha risparmiato nemmeno l'istituto Ipsia Meroni di Lissone.

Le raffiche di vento che hanno soffiato fino a 60km/h hanno scoperchiato il tetto della scuola, interessando una porzione di copertura di circa 200mq sopra il locale segreteria.

Sul posto, in via Antonio Stoppani, sono intervenuti immediatamente i tecnici della provincia di Monza e Brianza insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile.

I primi interventi hanno riguardato la messa in sicurezza della porzione di lamiere rimaste sul tetto e l’accatastamento nel cortile interno di quelle trasportate dal vento. Sono state attivate immediatamente le procedure d’urgenza e già all’alba di martedì a Lissone è intervenuta la ditta per la riparazione completa della copertura, per una spesa complessiva pari a circa 60 mila euro.

Per il momento è stato dichiarato inagibile, per ragioni di sicurezza, il cortile interno dell'istituto ma tutti gli alunni sono regolarmente in classe.