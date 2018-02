In centro con un tirapugni in tasca, 17enne denunciato dalla polizia di Stato

Girava in centro Monza con un tirapugni in tasca. Per questo motivo un ragazzino di 17 anni martedì è stato denunciato dalla polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato di Monza, impegnati in un controllo del territorio nell'area del centro, hanno notato un gruppo di ragazzini composto da alcuni giovani italiani e da due cittadini stranieri magrebini. Dai controlli è spuntato il pericoloso oggetto metallico che uno dei ragazzini custodiva in tasca.

Per il ragazzo è scattata una denuncia.