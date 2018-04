In strada con droga, una punta di metallo e un tirapugni: ragazzo denunciato a Monza

Guida senza patente, auto senza assicurazione, eccesso di velocità ma anche droga e "armi" portatili.

La polizia locale di Monza lo scorso 27 aprile, nell'ambito di un nuovo intervento legato ai controlli dell'operazione "Scorpione", nei pressi della Villa Reale di Monza, ha accertato numerose violazioni al codice della strada e comminato varie multe.

Oltre agli automobilisti finiti nei guai per guida senza patente, auto senza revisione o assicurazioni e violazioni varie, gli agenti del comando di via Marsala hanno denunciato anche un giovane di origine kosovare trovato in possesso di alcuni grammi di droga, di un tirapugni e di una punta di metallo pericolosa atta a offendere.

Il giovane è stato dunque denunciato a piede libero per detenzione di armi.