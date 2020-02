Cade dalla moto e muore a 20 anni: tragedia sulla pista da motocross

Un tragico incidente durante un allenamento sulla pista da motocross è costato la vita a Tommaso Spinelli, 20 anni, di Cesano Maderno. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 22 febbraio a Cardano al Campo, nel Varesotto.

Intorno alle 15, per cause ancora in corso di accertamento, il giovane è caduto dalla moto ed è finito a terra. Gravi le ferite riportate nel violento impatto: sul posto è intervenuto l'elisoccorso con l'èquipe medica del 118 ma la situazione è apparsa fin da subito drammatica e i soccorsi giunti sulla pista hanno trovato il 20enne in arresto cardiocircolatorio. Purtroppo inutili i tentativi di salvargli la vita.

La dinamica dell'incidente costato la vita al giovanissimo pilota ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Gallarate.

"Il Motoclub MV Gallarate esprime profondo cordoglio per la morte del giovane Tommaso e vicinanza ai suoi familiari e amici.

In segno di lutto, domani, domenica 23 febbraio, il crossodromo resterà chiuso al pubblico" annunciano sulla bacheca social dalla pista di Cardano al Campo.