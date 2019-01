Protesta fuori dalla Toncar di Muggiò: attimi di tensione, un manifestante ferito alla testa

Attimi di tensione nel pomeriggio di lunedì 14 gennaio fuori dai cancelli della Toncar, azienda di via Sondrio a Muggiò che produce giocattoli. Durante il presidio dei lavoratori, sorvegliato a vista da carabinieri e polizia, un cittadino egiziano di 40 anni è rimasto ferito alla testa.

Tutto è accaduto intorno alle 15, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni dell'uomo sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le condizioni del 40enne si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Monza in codice verde.

Le due ricostruzioni

Secondo quanto riportato dal Sindacato Si Cobas sulla pagina Facebook l'uomo sarebbe rimasto ferito in seguito a un momento di tensione con le forze dell'ordine: "Alla Toncar di Muggio si resiste sui tetti e nelle strade, intanto carabinieri e polizia hanno iniziato a picchiare i lavoratori in sciopero contro 80 licenziamenti", si legge in un post su Facebook.

Di tutt'altro segno, invece, la ricostruzione fornita dai carabinieri del comando provinciale di Milano secondo cui il 40enne sarebbe rimasto ferito mentre tentava di scavalcare la recinzione della fabbrica per occuparla.

Proteste alla Toncar: le motivazioni

I lavoratori della Toncar stanno manifestando contro i licenziamenti: "L’azienda attraverso il meccanismo del cambio appalto, sta attuando un piano di licenziamenti nella totale illegalità", ha spiegato il Si Cobas in un comunicato.

L'attuale cooperativa "tramite un cambio appalto illegale è stata sostituita da un’altra cooperativa con a capo gli stessi padroni", spiegano i sindacati. Il tutto sarebbe accaduto "Senza nessuna comunicazione al sindacato". Non solo: "la nuova cooperativa sta assumendo tutti i lavoratori a tempo determinato mentre, violando le normative previste dal ccnl, sta lasciando fuori i lavoratori a tempo indeterminato che lavorano alla Toncar da anni", attaccano dal Si Cobas.