Allarme topi all'asilo: scatta la derattizzazione

Topi a scuola. Succede nell'asilo "Arcobaleno" di via della Resega a Villasanta. Tutto è iniziato giovedì 15 novembre quando il personale scolastico ha notato la presenza di alcuni escrementi di roditore nella sala dove riposano i bambini; non solo, gli animali avrebbero rosicchiato anche le lenzuola dei lettini dei piccoli.

Il fatto è stato segnalato all'amministrazione comunale e il municipio si è attivato: "Avendo rilevato elementi che potrebbero far supporre il passaggio di roditori, in via cautelativa e al fine di prevenire disagi, l’Amministrazione Comunale, in accordo con l’impresa di derattizzazione, ha deciso oggi di attuare un intervento mirato in alcuni locali della scuola dell’infanzia Arcobaleno – si legge nel comunicato stampa – Si tratta delle quattro sezioni comprese nella parte vecchia dell’edificio, tra il locale dormitorio e il blocco di recente realizzazione. Tali spazi non potranno essere adibiti alle normali attività durante il trattamento. Essendo i tempi di intervento variabili e non predeterminabili, a partire da domani sono previste verifiche giornaliere in loco, per monitorare l’evolversi della situazione che si auspica di poter risolvere in 2-3 giorni. Nel frattempo gli operatori della ditta di derattizzazione hanno raccomandato al personale scolastico di eliminare dalle aule ogni traccia dei prodotti alimentari utilizzati per le attività didattiche e i laboratori creativi. La gestione della situazione è stata condivisa con l’Istituto Comprensivo Villasanta".