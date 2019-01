Topo morto all'istituto Einstein di Vimercate, studenti: 'Vogliamo studiare in un luogo pulito'

Un topo morto nello spazio tra un muro e una macchinetta. Succede all'istituto Albert Einstein di via Adda a Vimercate, come denunciato in una nota pubblicata su facebook nella giornata di giovedì 10 gennaio dall'Unione Degli Studenti Vimercate.

"Non é la prima occasione in cui ritroviamo sorprese inaspettate e soprattutto poco gradite tra i muri dell'istituto, tra topi che girano per i corridoi, muri cadenti e formiche nel caffè — hanno denunciato gli studenti —. Ci siamo stancati di frequentare una scuola abbandonata a sé stessa, instabile e senza controlli sanitari, vogliamo studiare in un luogo sicuro e igienico!".