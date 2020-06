Precipita 16° piano delle Torri Bianche: morta a soli 18 anni

Una ragazza di soli 18 anni è morta dopo essere precipitata dal 16° piano delle Torri Bianche. Tragedia a Vimercate nel pomeriggio di domenica 14 giugno, poco prima delle 15.

Sul posto sono intervenuti automedica e ambulanza del 118 e carabinieri della stazione locale. I soccorritori hanno portato la giovane in ospedale a Vimercate ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare: è spirata nel nosocomio poco dopo l'arrivo.

In base a quanto ricostruito dai militari la vittima si trovava nel residence all'interno della struttura dove era arrivata sabato insieme ad un ragazzo, anche lui maggiorenne. I due, originari del Lecchese, avevano regolarmente fatto il check in e pagato in anticipo la prima notte.

I rilievi per ricostruire l'accaduto sono affidati ai carabinieri che al momento non escludono alcuna ipotesi. La vicenda è al vaglio della magistratura.