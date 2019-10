La polizia blocca il "tour dell'orrore" organizzato nei sotterranei dell'ex manicomio

Un vero e proprio "tour dell'orrore organizzato" all'interno dei locali abbandonati del manicomio di Mombello, a Limbiate, con tanto di caccia al tesoro nei sotterranei dell'ospedale psichiatrico Antonini. Una perfetta gita di Halloween da brividi tanto da diventare addirittura "fantasma". A bloccare l'iniziativa, dal costo di 50 euro a persona, organizzata da un'agenzia viaggi del Lodigiano, è stata una diffida della polizia locale del comune brianzolo su iniziativa dell'amministrazione comunale.

Come già avvenuto due anni fa con Città Satellite, un'altra delle aree abbandonate oggetto di incursioni e attrazione per esplorazioni, la proposta è stata annullata. L'iniziativa era stata organizzata e pubblicizzata sul sito internet del tour operator e aveva già raccolto diverse adesioni: nonostante - come specificato dagli organizzatori - il sito sia liberamente accessibile, la proprietà è privata e per accedere sono necessarie apposite autorizzazioni anche alla luce dei possibili pericoli legati allo stato di abbandono dell'area. Uno dei momenti principali della giornata inoltre, dopo una tappa a Muggiò all'ex Movie Park abbandonato, si sarebbe dovuta tenere proprio a Mombello nei sotterranei dell'ex Antonini dove era prevista una macabra caccia al tesoro con tanto di premi per i partecipanti.

Il tour è stato annullato e l'annuncio è stato eliminato dalla vetrina online dedicata alle proproste dell'agenzia.