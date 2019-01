Cantiere di Brianzacque in via Cantore: traffico in tilt in centro a Monza

Traffico in tilt nelle vie vicine a via Antonio Cantore a Monza. Il motivo? Un cantiere di Brianzacque aperto nella mattinata di martedì 29 gennaio dopo al cedimento di un tratto di fognatura. Per consentire il ripristino della condotta il comune ha interrotto la circolazione tra via Cantore a partire dall’intersezione con Via Lecco fino a via Giovanni Annoni. I lavori, secondo quanto riferito dal municipio, dovrebbero concludersi intorno al 20 di febbraio.

Traffico in tilt in via Cantore: i percorsi alternativi

I veicoli che da via Lecco viaggiano in direzione Villasanta hanno l’obbligo di proseguire dritto e/o svoltare a destra all’incrocio con via Antonio Cantore.

I veicoli che da via Lecco viaggiano in direzione centro città, hanno l’obbligo di proseguire dritto e/o svoltare a sinistra all’incrocio con via Antonio Cantore.