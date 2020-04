Vimercate, grazie alla donazione di organi una nuova vita e una cura per 4.400 persone

Un gesto che può salvare una vita o offrire una possibilità di cura a chi non ne ha. E chi ha donato gli organi all'ospedale di Vimercate ha costruire un futuro diverso per migliaia di persone. Oltre quattromila per la precisione.

“Con viva riconoscenza al Personale dell’ASST di Vimercate che, grazie all’impegno profuso nel 2019, nell’attività di procurement, ha consentito una nuova speranza di vita e alla cura di oltre 4.400 pazienti”. Questo il messaggio di riconoscimento arrivato alla Asst di Vimercate dal Coordinamento Regionale Trapianti della Rete Nazionale Trapianti.

I numeri dell'ospedale brianzolo dove l’attività è svolta e coordinata da Simona Magni, anestesista e rianimatrice, responsabile per l’ASST del prelievo d’organo e tessuto riportano 12 organi prelevati fino allo scorso 29 gennaio: 4 fegati, 6 reni, 2 cuori. Tutti trapiantati con successo sui vari pazienti, da tempo in attesa.

"Vale la pena ricordare che senza la donazione non sarebbe possibile alcun trapianto che, purtroppo, per molte persone in Italia (secondo i darti riportati dal Centro Nazionale Trapianti, attualmente sono più di 9.000) rappresenta l’unica possibilità terapeutica. Sono stati in gran parte prelievi multiorgano, a cuore battente e a cuore fermo: un lavoro e un impegno di équipe multidisciplinare, con una partecipazione decisiva delle varie componenti mediche e del personale infermieristico del Blocco Operatorio" spiegano dalla struttura.

Sono state 282, invece, le cornee prelevate nelle strutture della Asst di Vimercate: 150 nell'ospedale cittadino, 118 all’ospedale di Giussano, e 14 presso la struttura di Carate. Tutte hanno raggiunto la Banca degli occhi di Monza.

“Ringrazio tutti gli operatori per il lavoro svolto. Ancora una volta, sono state confermate le competenze e la professionalità di cui dispone l’ASST”, ha commentato il Direttore Generale Nunzio Del Sorbo. “E ringraziamo le famiglie dei donatori, le meravigliose famiglie che i nostri specialisti hanno potuto incontrare – ha aggiunto il Direttore Generale – in grado, con il loro gesto, di testimoniare la profonda cultura della solidarietà e del dono”.