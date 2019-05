Imbocca l'autostrada A9 Milano-Como con il trattore: scortato verso l'uscita dai carabinieri

Col trattore in tangenziale? No, in autostrada. Non è una variante del tormentone di Fabio Rovazzi ma è successo davvero nei giorni scorsi sull'Autostrada A9 Milano-Como dove un agricoltore di Saronno a bordo di un trattore ha imboccato l'arteria stradale. Il fatto è stato riportato sulle colonne de Il Saronno.

È stato lo stesso agricoltore, entrato in autostrada sovrappensiero dallo svincolo di Uboldo-Origgio (Varese) dopo una giornata di lavoro nei campi, a lanciare l'allarme attraverso il 112. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Saronno guidate dal capitano Pietro Laghezza. Le gazzelle si sono posizionate davanti e dietro al mezzo agricolo così da creare una sorta di scorta e avvisare gli automobilisti in arrivo del potenziale pericolo. Il mezzo è così arrivato senza problemi all'uscita di Saronno e l'agricoltore ha potuto tirare un sospiro di sollievo.