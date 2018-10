Già pronto un altro sciopero dei mezzi: stop ai treni Trenord l'11 e il 12 novembre

I sindacati non lasciano ma raddoppiano. Dopo lo sciopero generale di venerdì 26 ottobre, è infatti già pronta una seconda agitazione, che questa volta coinvolgerà soltanto i treni lombardi.

A proclamarla, lo scorso settembre, è stata la sigla "Orsa Ferrovie", da tempo in lotta con Trenord. Lo sciopero, inizialmente previsto per il 23 e 24 settembre, era stato posticipato al 21-22 ottobre e poi nuovamente fatto slittare all'11 e 12 novembre.

Lo stop ai treni, si leggi sul sito del ministero dei trasporti, dovrebbe scattare alle tre della notte dell'11 e terminare alle due di notte del giorno successivo.

Quello tra il sindacato Orsa e Trenord è un rapporto difficile ormai da tempo. Lo scorso 6 luglio la stessa sigla aveva organizzato un altro sciopero dopo uno scontro con l'azienda sui temi assenze e permessi familiari che, secondo la società di Piazzale Cadorna, sarebbero la causa di circa cinquanta soppressioni al giorno. Così, proprio Trenord aveva deciso di chiamare a rapporto i lavoratori che avevano registrato più assenze negli ultimi tre anni.

In una lettera, invece, Orsa aveva attaccato i dirigenti con l'accusa di violare la privacy dei lavoratori che chiedono i permessi per malattia, maternità, paternità e assistenza a parenti disabili. Non solo, il sindacato aveva anche spiegato che la vera causa delle soppressioni dei treni è "la grave mancanza di personale la cui responsabilità è tutta esclusivamente aziendale".