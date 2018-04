Monza, sciopero treni il 26 e il 27 maggio

Sciopero treni in arrivo. Il sindacato Cat, coordinamento autorganizzato trasporti, ha infatti proclamato un'agitazione di otto ore per sabato 26 e domenica 27 maggio.

A spiegare il motivo è la stessa sigla, che annuncia "una nuova stagione di protesta". "La visione dell'azienda che pensa di poter fare a meno del confronto costruttivo con i lavoratori, la mancanza di stabilità politica nel paese e l'apatia dei sindacati seduti ai tavoli pongono i lavoratori in una situazione per cui è impossibile demandare ad altri le proprie vertenze - si legge in una nota firmata Cat -. Nasce quindi l'esigenza di porre nuovamente i riflettori sulle tante problematiche di vitale importanza che non trovano risposte".

Sicurezza e contratto: i motivi dello sciopero treni

I lavoratori nello specifico fanno riferimento alla "riforma del regime pensionistico", al "rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro" e a tutte le tematiche collegate alla "salute e sicurezza sul lavoro", con un occhio di riguardo per "le aggressioni al persone dei treni" e agli "incidenti ferroviari".

"Nonostante tutte le restrizioni imposte - rivendicano dal sindacato - non vogliamo e non dobbiamo rinunciare allo strumento dello sciopero". Quindi, un vero e proprio appello ai dipendenti del settore ferroviario: "La mancanza di adesione e partecipazione viene percepita dall'azienda come un silenzioso assenso, quindi la necessità di farci sentire è importante come non mai - sottolinea Cat -. La sensibilità dei lavoratori in una vertenza per un contratto con miglioramenti normativi garantisce tutti ed è l’interesse di tutti. Sìì - si conclude il comunicato - artefice del tuo futuro".

Lo sciopero - che coinvolgerà i lavoratori di Trenord, Trenitalia e Italo - inizierà alle 22 di sabato 26 maggio e terminerà alle 6 di domenica 27.