Ghiaccio e rami sui binari Rfi per le "copiose nevicate": treni Trenord in tilt, ritardi oltre l'ora

Ecco la neve ed ecco i disagi. Mattinata da incubo per i pendolari lombardi, che hanno dovuto fare i conti con cancellazioni e ritardi dei treni che hanno colpito quasi tutte le linee di Trenord, che già dalle prime ore del mattino aveva attivato il "piano neve".

Rami sui binari: treni in ritardo

I primi disagi si sono verificati alle 7.35, quando è stata bloccata la circolazione sulla linea Chiasso-Milano per - ha spiegato l'azienda - "rami caduti sui binari tra le stazioni di Desio e Monza in seguito alle copiose nevicate in corso".

"I convogli in viaggio - ha chiarito Rfi - hanno subìto ritardi fino a 80 minuti, mentre dieci regionali sono stati limitati nel percorso".

L'incidente ha paralizzato la circolazione sulle linee "Saronno-Seregno-Milano-Albairate" e "Chiasso-Como-Seregno-Milano".

Ghiaccio su binari: treni in ritardo

Situazione complicata anche sulle linee "Alessandria-Voghera-Pavia-Milano", "Stradella-Pavia-Milano" e "Alessandria-Mortara-Milano".

"A causa della formazione di ghiaccio sui binari in seguito alle copiose nevicate in corso, sono possibili ritardi fino a 30 minuti e variazioni", ha segnalato Trenord sul proprio sito ufficiale.

Ritardi Trenord per la neve: tutte le altre linee

Non solo rami e ghiaccio, però. Ritardi vengono segnalati - sempre dalla stessa azienda - anche sulle linee "Novara-Milano-Treviglio", "P.to Ceresio-Varese-Gallarate-Milano", "Treviglio-Milano-Varese" e "Domodossola-Gallarate-Milano".

Lì - ha fatto sapere la società - "si è reso necessario una riduzione della velocità a causa delle avverse condizioni meteo".

Caos per i pendolari anche sulla "Lecco-Molteno-Monza-Milano" a causa - ha spiegato Trenord - "di un guasto agli impianti, di competenza Rfi, dovuto alle avverse condizioni meteo".