Treni cancellati e in ritardo fino a 14 minuti: mattinata nera per i pendolari Trenord

Treni cancellati e ritardi fino a 14 minuti. È una mattinata di disagi quella di lunedì 29 ottobre per i pendolari Brianzoli che utilizzano le linee Trenord. I disagi, come riportato dal portale dell'azienda, hanno interessato cinque direttrici ferroviarie e sono stati causati da un guasto a un treno, ma anche da ripercussioni sulla circolazione dovute a ritardi di altri treni e da interventi di manutenzione straordinaria.

Tutti i treni in ritardo

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Il treno 24115 (Saronno 08:05 - Albairate 09:52) viaggia con 13 minuti di ritardo.

Chiasso-Como-Seregno-Milano

Il treno 25229 (Rho 08:43 - Chiasso 10:22) viaggia con 13 minuti di ritardo, in seguito ad un intervento del soccorso sanitario a bordo di un altro treno della linea che ha rallentato la circolazione.

Il treno 25227 (Chiasso 07:43 - Rho 09:17) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.

Il treno 25221 (Rho 06:43 - Chiasso 08:17) oggi termina il viaggio nella stazione di Como San Giovanni.

Il treno corrispondente 25231 (Chiasso 08:43 - Rho 10:17) oggi parte dalla stazione di Como San Giovanni alle ore 08:49.

Asso-Seveso-Milano

Il treno 632 (ASSO 09:33 - Milano Cadorna 10:52) oggi non sarà effettuato.

I clienti possono utilizzare un bus sostitutivo fino a Seveso. Da Seveso possono prendere i treni della linea S2.

Il treno 20213 (Seveso 08:42 - Milano Rogoredo 09:37) oggi partirà dalla stazione di Milano Bovisa, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

Treno successivo 20215 (Seveso 09:12 - Milano Rogoredo 10:07).

Lecco-Carnate-Milano

Il treno 10834 (Milano Porta Garibaldi 08:52 - LECCO 09:53) non è ancora partito.

Seguiranno aggiornamenti.

Seregno-Carnate

Si avvisano i signori Clienti che, per interventi di manutenzione straordinaria su alcuni treni appartenenti alla flotta più vetusta (Ale 582), fino a sabato 3 novembre, i seguenti treni saranno sostituiti da autobus:

- 5000 (Carnate Usmate 06:07 - Seregno 06:23)

- 5002 (Carnate Usmate 07:07 - Seregno 07:23)

- 5004 (Carnate Usmate 08:07 - Seregno 08:23)

- 5006 (Carnate Usmate 09:07 - Seregno 09:23)

- 5008 (Carnate Usmate 10:07 - Seregno 10:23)

- 5010 (Carnate Usmate 11:07 - Seregno 11:23)

- 5012 (Carnate Usmate 12:07 - Seregno 12:23)

- 5014 (Carnate Usmate 13:07 - Seregno 13:23)

- 5016 (Carnate Usmate 14:07 - Seregno 14:23)

- 5018 (Carnate Usmate 15:07 - Seregno 15:23)

- 5020 (Carnate Usmate 16:07 - Seregno 16:23)

- 5022 (Carnate Usmate 17:07 - Seregno 17:23)

- 5024 (Carnate Usmate 18:07 - Seregno 18:23)

- 5026 (Carnate Usmate 19:07 - Seregno 19:23)

- 5001 (Seregno 06:38 - Carnate Usmate 06:54)

- 5003 (Seregno 07:38 - Carnate Usmate 07:54)

- 5005 (Seregno 08:38 - Carnate Usmate 08:54)

- 5007 (Seregno 09:38 - Carnate Usmate 09:54)

- 5009 (Seregno 10:38 - Carnate Usmate 10:54)

- 5011 (Seregno 11:38 - Carnate Usmate 11:54)

- 5013 (Seregno 12:38 - Carnate Usmate 12:54)

- 5015 (Seregno 13:38 - Carnate Usmate 13:54)

- 5017 (Seregno 14:38 - Carnate Usmate 14:54)

- 5019 (Seregno 15:38 - Carnate Usmate 15:54)

- 5021 (Seregno 16:38 - Carnate Usmate 16:54)

- 5023 (Seregno 17:38 - Carnate Usmate 17:54)

- 5025 (Seregno 18:38 - Carnate Usmate 18:54)

- 5027 (Seregno 19:38 - Carnate Usmate 19:54)

