Sciopero generale, venerdì a rischio stop i treni Trenord, Trenitalia e Italo: tutti gli orari

Treni fermi. E pericolo caos per i pendolari. Rischia di essere una giornata nera quella del 26 ottobre: data scelta dai sindacati per lo sciopero generale di 24 ore.

I primi a incrociare le braccia, dalle ore 21 del 25 ottobre fino alle 21 del giorno successivo, saranno i dipendenti del ramo ferroviario, con i treni di Trenitalia, Italo e Trenord che potranno essere costretti al blocco.

"Giovedì 25 ottobre viaggiano regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle ore 21.00 e che arrivano a destinazione entro le ore 22.00 - ha informato Trenord in una nota -. Venerdì 26 ottobre viaggiano i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti e che rientrano nelle fasce orarie garantite 6.00-9.00 e 18.00-21.00", le due fasce di garanzia solite in caso di sciopero.

Situazione simile anche per Italo, che ha pubblicato una lista dei treni che saranno effettuati, e per Trenitalia, che ha selezionato le corse garantite.

Non solo treni, però. Perché a forte rischio c'è anche la circolazione dei mezzi cittadini, con metro, bus e tram che rischiano di fermarsi.