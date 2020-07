In treno al lago, ecco le corse speciali di Trenord nel weekend

Al lago in treno. Per i viaggiatori che nei weekend estivi scelgono il treno per raggiungere le sponde del Lago di Garda e le città di Brescia e Verona, Trenord mette a disposizione corse straordinarie sulla linea Milano-Brescia-Verona. Le corse straordinarie per raggiungere il Lago di Garda si aggiungono a quelle già previste dall’orario, consultabili sul motore orario di Trenord tramite sito trenord.it e App Trenord.

Da Milano a Verona:

sabato 4 e domenica 5 luglio sarà effettuato un treno straordinario 33259 (Milano Centrale 8.55-Verona Porta Nuova 10.55), con fermate a Milano Lambrate (9.03), Pioltello (9.10), Treviglio (9.26), Romano (09.35), Chiari (09.44), Rovato (09.50), Brescia (10.03), Desenzano (10.19), Peschiera del Garda (10.28).

in tutti i weekend di luglio e agosto circolerà il treno 1703 (Milano Centrale 9.25-Verona Porta Nuova 11.15) con fermate a Milano Lambrate (9.33), Pioltello (9.40), Treviglio (9.56), Romano (10.05), Chiari (10.14), Rovato (10.20), Brescia (10.33), Desenzano (10.49), Peschiera del Garda (10.58)

Da Verona a Milano:

circolerà in tutti i weekend di luglio e agosto – a eccezione di sabato 15 agosto – il treno 1708 (Verona Porta Nuova 11.15-Milano Centrale 13.05), con fermate a Peschiera del Garda (11.29), Desenzano (11.39), Brescia (11.58), Rovato (12.08), Chiari (12.14), Romano (12.23), Treviglio (12.35), Pioltello (12.49), Milano Lambrate (12.58)

