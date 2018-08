Senza biglietto, ragazzini bloccano il treno: battibecco col controllore

Tre ragazzini nordafricani hanno bloccato un treno diretto a Milano nelle scorse ore.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine i ragazzi, senza biglietto, non volevano scendere nonostante la richiesta del controllore di terminare il loro viaggio a Lissone, come da regolamento per chi viaggia senza titolo. Nessuno di loro aveva regolare tagliando obliterato.

Il dipendente Trenord ha minacciato di chiamare la polfer e i tre sono stati convinti a scendere.

Il convoglio, visto il battibecco, ha accumulato ritardo tra le proteste dei pendolari. Non sono mancati momenti di tensione anche con gli altri passeggeri, innervositi dalla situazione a causa dei giovani.