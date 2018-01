Pioltello, deraglia un treno Trenord: tre morti e decine di feriti, soccorsi sul posto

Incidente ferroviario giovedì mattina nei pressi della stazione di Pioltello Limito. Un minuto dopo le 7, secondo le primissime informazioni raccolte, un treno Trenord è uscito dai binari e tre carrozze, dopo il deragliamento, si sono ribaltate.

Il treno coinvolto sarebbe il regionale 10452, in servizio tra Cremona e Milano Porta Garibaldi. Il bilancio del drammatico incidente è pesantissimo: tra le lamiere del convoglio ci sarebbero almeno tre morti, decine invece i feriti. Cinque persone sono state soccorse in codice rosso, una delle quali è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza, tre al San Raffaele e una all'Humanitas di Rozzano. Otto i feriti in codice giallo e 17 le persone soccorse in codice verde per lievi ferite. Per ottanta persone a bordo del convoglio, rimaste coinvolte nell'incidente, non è stato necessario ricorrere al trasporto in ospedale.

Sul posto sono immediatamente intervenute dodici ambulanze, quattro auto mediche, due elicotteri del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di Cassano d'Adda e gli agenti della polizia locale di Segrate e Pioltello. Pochi minuti dopo le 10 i soccorsi avevano completato le delicate operazioni di intervento per liberare i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere del treno. Risultano ancora in corso invece gli interventi per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente.

Video | Incidente ferroviario a Pioltello

Proprio per permettere i soccorsi - le prime informazioni parlano di diversi feriti - Rete ferroviaria italiana ha bloccato la circolazione tra Milano Lambrate e Treviglio sulla linea convenzionale e sull'alta velocità Milano Brescia.

Il primo a "esprimere cordoglio e la vicinanza della Regione alle famiglie delle vittime e dei feriti" è stato il governatore lombardo, Roberto Maroni. "Sono in contatto costante con i vertici delle Ferrovie dello Stato, di Ferrovie Nord, Trenord e Areu - ha concluso - che stanno accertando le cause dell'incidente".