Milano-Lecco, il treno parte con le porte aperte: la scena immortalata in un video

I binari che scorrono e il treno che parte dalla stazione con le porte aperte. Una scena insolita quella a cui hanno dovuto assistere alcuni pendolari martedì mattina a bordo del convoglio Lecco-Milano che dal capoluogo lariano, attraverso la Brianza, raggiunge Milano Centrale.

Il treno per Milano partito dalla stazione di Lecco alle ore 6.52 ha iniziato il suo viaggio con le porte aperte in una carrozza. La scena è stata immortalata in presa diretta da alcuni viaggiatori sconcertati che hanno poi pubblicato le immagini direttamente sui social.

In particolare, sul Gruppo (pubblico) di Comitato Trasporti Lecchese. Ed è stato subito annunciato un esposto per denunciare il grave disservizio e il rischio causato ai passeggeri. Il convoglio, da quanto appreso, sarebbe rimasto fermo alcuni minuti alla stazione di Calolziocorte, probabilmente proprio per riparare il guasto alla porta bloccata.