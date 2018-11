Trenord pensa di sostituire i treni con gli autobus: scatta l'ira dei pendolari

Il "rumor" secondo cui Trenord sarebbe pronta a sostituire alcuni treni con autobus ha scatenato l'ira dei pendolari: l'azienda di trasporti ferroviari, in vista della rimodulazione dell'orario invernale dal 9 dicembre, starebbe pensando a una scelta apparentemente in controdendenza con la sua stessa "mission", che è quella appunto di garantire e gestire il trasporto su rotaia, e non certo su gomma.

Le preoccupazioni dei pendolari (che già hanno a che fare con ritardi, soppressioni e scarsa manutenzione) hanno però, al momento, un freno nella risposta dell'assessore regionale ai trasporti Claudia Terzi, leghista, a cui è stata indirizzata una lettera di protesta. La Terzi ha replicato che finora in assessorato non è arrivato nulla, ma ha messo le mani avant giustificando una situazione obiettivamente "non adeguata" con i mancati investimenti degli scorsi anni.

La Terzi ha comunque precisato che, con l'orario invernale, il servizio sarà rimodulato "in alcune fasce orarie e in giorni specifici, senza interferire sugli orari sensibili". In realtà qualche avvisaglia c'è già: sulla Luino-Gallarate, per esempio, alcuni treni sono stati frequentemente soppressi e sostituiti con autobus, e la stessa cosa è accaduta sia su linee "pesanti" come la Milano-Mantova sia su altre più a basso traffico come la Seregno-Carnate.