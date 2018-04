Tragedia a Treviglio, esplode autoclave di una fabbrica di mangimi: due operai morti

Due operai morti. È il tragico bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di Pasqua alla Ecb Company di Treviglio, azienda di via Calvenzano a Treviglio che produce mangimi per animali. Le vittime sono Giuseppe Legnani, di Casirate d'Adda, e Giambattista Gatti, di Treviglio, entrambi padri di due figli.

Tutto è accaduto intorno alle 10 quando, secondo quanto ricostruito, è esplosa un'autoclave dove vengono effettuate operazioni di bollitura e essicazione del materiale organico destinato alla produzione di mangime.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno raffreddato l'impianto e messo in sicurezza la zona, data la presenza massiccia di anidride carbonica.

In un primo momento sembrava che gli operai stessero effettuando lavorazioni su materiali organici facilmente deperibili, ma in un secondo tempo il primo cittadino di Treviglio, Juri Imperi, ha spiegato che gli operai sarebbero intervenuti in seguito a un allarme lanciato da alcuni residenti che avevano sentito un cattivo odore nell'aria.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'esplosione.