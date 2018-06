"Attenzione ai bocconi avvelenati", la polizia locale di Triuggio mette in guardia i proprietari dei cani

"Bocconi avvelenati" a Triuggio e la polizia locale lancia l'allarme. Nei giorni scorsi il comando dei "ghisa" ha ricevuto una segnalazione dal distretto veterinario di Usmate Velate: un cane sarebbe rimasto intossicato dopo aver ingerito una polpetta avvelenata. Un boccone che secondo il proprietario avrebbe ingerito nei pressi di via Prealpi.

Gli agenti della Locale hanno passato al setaccio la zona alla ricerca di altre esche avvelenate, ma non sono stati trovati. Nella giornata di lunedì i vigili hanno affisso un cartello proprio nella zona in cui sarebbe avvenuto l'avvelenamento.

"In questa località sono stati segnalati bocconi ed esche avvelenati – si legge sul cartello – Prestare la massima attenzione. Si consiglia di tenere i cani al guinzaglio muniti di museruola per evitare che ingeriscano cibo abbandonato. Per informazioni e segnalazioni telefonare alla Polizia locale allo 0362-997644".