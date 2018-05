Maltrattamenti alla madre, i carabinieri vanno a casa di un 30enne e trovano la droga

Sono andati a casa sua, a Triuggio, per dare esecuzione a una misura cautelare di allontanamento dall'abitazione di famiglia per maltrattamenti nei confronti della madre, emessa dal gip del Tribunale di Monza, ma quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento hanno scoperto che il giovane nascondeva anche droga e soldi. E così per il ragazzo sono scattate le manette e l'arresto in flagranza di reato.

L'intervento è avvenuto nella serata del 10 maggio quando i carabinieri della stazione di Biassono si sono presentati a casa del ragazzo, G.S., che ha precedenti penali. Nell'abitazione, durante una perquisizione, i militari hanno scoperto quasi due grammi di hashish e 8,70 grammi di cocaina insieme a circa mille euro in contanti, probabile provento di una attività di spaccio.

Nell'appartamento poi il trentenne custodiva anche bilancini di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento della droga. La sostanza stupefacente e tutto il materiale sono stati sequestrati e il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio.